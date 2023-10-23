日前有網友日前在網路貼文和影片指出，「一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！」，影片中多名男子做出不雅動作，相當不堪入目。台中警方已查出拍攝和PO影片男子，據悉，他供稱不認識影片中這群男子，警方將他依妨害風化罪嫌函送法辦，也要追查被拍影片男子的刑責。

日前有網友在網路貼文，「9月2日去MARS三溫暖，一群色色的人出遊，在巴士及樂園就玩開來囉！」影片中多名男子在巴士上，做出限制級動作，包括在麗寶樂園的馬拉灣漂漂河上吻腳指嘻戲。

樂園業者表示，男子在漂漂河上嘻鬧，未涉及公然猥褻，做愛地點疑似在淋浴間，業者無法裝設監視器勸導。

大甲警分局迅速查出PO影片男子身分，據了解，住桃園36歲男子說，他不認識影片中男子，大家臨時相約和拍攝，警方表示，拍攝畫面疑有在公共場所，被拍影片男子也涉及妨害風化罪，將繼續追查。

由於多段上網的影片中，做愛地點在巴士或淋浴間，非公開場所，不雅動作也有在水域公共場所，在網路貼影片者，已涉及刑法235條，「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者」，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。