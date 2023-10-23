陳姵尹即將推出個人首張同名專輯。（原景娛樂提供）

陳姵尹即將推出個人首張同名專輯。（原景娛樂提供）

曾被泫雅讚賞是「唯一能夠將個性展現在舞蹈裡的選手」的唱作新人陳姵尹（PG）即將推出個人首張同名專輯，透過搶先曝光的暖身單曲〈Be The One〉，MV選在桃園石門水庫邊的廢墟拍攝，開工前製片發給每個人一個護身符，仔細叮嚀一定要隨身攜帶，PG才發現原來這是非常著名的鬧鬼地點。

拍攝過程中，敏感體質的側拍攝影師和化妝師，都感到些微身體不適頭暈想吐，雖然PG感到有點毛毛的，但聽說MV如果有「好兄弟們」參與都會大紅，加上現場除了攝影團隊眾人，還有16位舞者大陣仗助陣，PG放膽專注在MV的演繹及舞蹈的展現，最終獲得導演團隊一致點頭大讚「太厲害」。

陳姵尹從國小開始學體操，16歲加入熱舞社，19歲通過萬人海選，成為大型偶像選秀實境節目「最強女團」一員，隻身前往大陸及韓國受訓比賽，以精湛舞技受節目組封為「最強舞蹈機器」，並得到明星導師泫雅的讚賞，誇讚PG是「唯一能夠將個性展現在舞蹈裡的選手，演出能力令人驚豔」；通過重重考驗的PG獲得節目冠軍，簽進中韓合資經紀公司，發片前卻因公司對女團政策轉型，被迫提早終止合約，讓PG不得不放下夢想回到台灣，陷入毫無自信與演藝熱情的生活，甚至不再跳舞，認份地成為朝九晚五的上班族。

直至2年前她與舞蹈名師黃景弘再度相遇，讓PG找回對音樂與舞蹈的熱愛，終獲發片機會，她更開始自學音樂創作，將自己的生活經歷和情感寫進歌裡，專輯首波暖身曲〈Be The One〉就由PG作詞作曲，PG說：「在面對生活裡很多的比較，更多時候我想要比較的對象其實是『自己』，像是『自己』對家人的期待、『自己』對自己的夢想。」