台積電宣布不再考慮進駐桃園龍潭科技園區三期擴建計畫，桃園市長張善政遭綠營科技市長質疑跳票，他也反批前市長、行政院副院長鄭文燦罔顧民意。對此，鄭文燦23日受訪直指，主要癥結是張善政接手後，雖然開了10幾次會議，卻放任部分政治人物帶頭抗爭，把焦點轉移到台積電，「這樣的做法是錯誤示範。」

鄭文燦上午出席「兒福A1公辦都市更新案」動土典禮前接受媒體聯訪，他說明，台積電從2019年開始評估在桃園設置先進製程基地，約有8個基地備選，最後擇定在龍科三期，主因是台積電先進封測三廠已設置在此，他擔任市長期間徵收龍科二期時也非常順利。

鄭文燦透露，在台積電宣布設廠前，行政院已開了非常多次協調會，包括用水、用電計畫、生態保育、環評條件、學校安置等，最後才由行政院拍板定案，定案過程也要跟桃園市府簽訂待辦協議，此段時間橫跨自己和張善政的任期，張善政上任後，也由竹科管理局撥出待辦經費，同時召開超過10次以上會議。

鄭認為，過程中居民爭取權利是很正常的事情，為減少居民抗爭，竹科管理局也做了很大的努力，主動把南側20％基地畫出，該處約有5個住宅聚落，盼能減少抗性。

鄭直言，主要癥結在於，園區規畫是由政府主導，不該放任部分政治人物帶頭把矛頭對準台積電。他說，台積電在科學園區採取「只租不售」的方式，成立36年來首次遇到有部分公職把矛頭指向台積電，為避免外溢效應，因此選擇不進駐龍科三期。

「這是一個非常重要的經驗，地方政府要有決心與耐心，也要把園區徵收，包括土地徵收、地上物補償、居民安置當作是重點。」鄭文燦說，桃園政府跟竹科管理局應討論未來龍科三期該如何調整，因為未來還有環評、土地徵收作業，期程也會有所調整。