55歲婦女因罹乳癌，先後切除雙乳，在術後追蹤檢查抽血發現腫瘤指數偏高，經做全身正子電腦斷層造影，發現多處病灶。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

真是太悲催，台中1名55歲婦女因罹乳癌，先後切除雙乳，在術後追蹤檢查抽血發現腫瘤指數偏高，經做全身正子電腦斷層造影，發現多處病灶，最後證實是骨轉移；醫師呼籲在罹癌術前或術後，最好接受正子電腦斷層幫忙全身偵找狡猾癌細胞。

這位婦女12年前乳癌切除右乳房，2年前因乳癌復發再切除左乳房，兩年來按時追蹤檢查，今年7月間抽血追蹤時發現血液中的腫瘤指數偏高，代表有可能腫瘤的存在，但無法確定腫瘤長在哪個部位，經全身正子電腦斷層造影，赫然發現在頭骨、脊椎、肋骨、髂骨等部位，已有癌腫瘤的存在。

澄清醫院核子醫學科主任楊朝瑋表示，由於該婦女先前骨骼掃描為陰性，其它影像檢查也查無腫瘤復發，但經正子電腦斷層造影檢查後發現腫瘤細胞，已轉移到骨骼，在臨床上比較少見。目前該婦女已接受化療，全力撲殺狡猾的癌細胞。

楊朝瑋說，正子電腦斷層造影對罹癌患者助益甚大，具有癌症分期、癌症療效評估、偵測癌症復發轉移的功能性造影，在目前癌症整合診療扮演重要角色。澄清醫院3年來已有1800多位的癌症患者接受正子電腦斷層造影，其中乳癌患者最多約佔5成，對乳癌復發偵測和分期，有很好的成效。