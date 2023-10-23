警方追查中藥房不法粉末。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

台中市某中藥房，涉嫌違法販賣野生保育動物印度犀牛角研磨粉末給癌症患者，經警政署保安警察第七總隊第五大隊追查，業者謀取480萬元暴利，癌症患者最後仍藥石罔效，全案依《野生動物保育法》罪嫌移送法辦。

保安警察第七總隊第五大隊23日指出，有位何姓癌症患者，聽聞服用犀牛角粉可以抑制惡性腫瘤，經友人介紹至該中藥行前後共購買6次犀牛角粉，台中市政府農業局、衛生局日前接獲違法情資及1罐不明粉末，因而展開調查。

保七總隊第五大隊表示，該罐粉末委託中央警察大學鑑識比對，確認為瀕臨絕種第1級保育類野生動物印度犀牛，又因犀牛產製品不法暴利，立即成立專案小組，向台中地方法院聲請搜索票獲准，9月25日林姓嫌疑人所經營中藥房及住居所搜索查緝，全案調查後依法將林姓業者送地檢署偵辦。

保七總隊呼籲，買賣、食用保育類野生動物產製品是違法行為，聽信偏方未循正規醫療措施更會延誤病情，而保育類及一般野生動物是全體人類的瑰寶，動植物多樣性的生生不息，是人類賴以生存及環境發展的重要基礎，一定要加以守護。

依據《野生動物保育法》第35及40條規定，買賣保育類野生動物及其產製品，最高可處5年以下有期徒刑，得併30萬元以上150萬元以下罰金。民眾如發現野保、動保案件可撥打農業部1995報案專線通報，直接接通當地主管機關處理，或撥110通報警方來查緝不法。