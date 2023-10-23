鴻海創辦人郭台銘在全台設置連署站，卻傳出有連署人遭冒名，士林地檢署日前接獲有人花錢買連署書，指揮警、調搜索，訊問上百名連署人，先收押一名沈姓女子，21日指揮文山第二警分局，跨區前往北投陳姓溫泉大亨的住處逮人，查扣多份連署書，21日依違反總統副總統選舉罷免法，諭令300萬交保。

士林地院本月20日召開羈押庭，認沈姓被告涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款「對連署人行求、期約及交付賄賂使其為特定被連署人連署罪嫌」，嫌疑重大，有逃亡事實，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，有羈押原因，羈押原因無從以具保、責付、限制住居等替代手段防範，有羈押必要，裁定羈押並禁止接見通信。

士林地檢署上周指揮北市刑警大隊，清查雙北地區、桃園等地的連署書，根據資料詢問連署人「是否自己簽名？」、「同意連署？」、「是否有收錢？」有些民眾稱不知道身分資料怎麼會出現在連署書，將矛頭指向沈姓主嫌。

士檢22日深夜指，沈等人涉犯「連署行賄罪」檢察官從第1層被告起共查獲至第4層共犯，列被告共有7人，包含沈姓女子聲押禁見獲准，隔天再逮陳姓男子，諭令300萬元交保，他疑似幕後金主，快速籌到保釋金，另外謝姓被告3萬元、尤姓被告5萬元、江姓被告10萬元、周姓被告3萬元、溫姓被告1萬5000元交保。

另外，陳姓溫泉大亨曾經被士林地檢署起訴，2007年經營的餐廳、溫泉俱樂部，因涉及行賄公務員遭起訴，時任市長柯文哲還說違建「越拆越大」，但案件最後獲無罪確定，檢方因擔心消息走漏，刻意找北市南區的分局到北投區逮人，並未告訴警方案件內容。