位於嘉義市世賢路一段與竹圍路交界的「嘉義福容voco酒店」，原為前國大代表郭柏村投資興建的「嘉南摩天大樓」，惟1994年鋼骨結構甫蓋到11樓，便因財務周轉不靈而停工棄置荒廢長達20年，產權2013年底以1.5億元法拍賣出，得標者隔年轉售給福容大飯店。

福容大飯店在取得產權後拆除原鏽蝕鋼構，耗時6年規畫改造，重建為地上33層、地下5層的136.2公尺樓高建物，為雲嘉地區最高的SRC鋼骨建築。飯店規畫達370間客房，亦為嘉義客房數最多的飯店。

而voco酒店為IHG洲際酒店集團2018年創立的高檔生活風格酒店品牌，跳脫傳統高檔飯店框架，以黃、藍的基本色調展現年輕、時尚及多元包容特性。目前據點已遍布全球11國，預計2025年擴增至25國，總開業及籌建酒店將超過80家、客房數突破2萬間。

嘉義福容voco酒店1樓挑高6米5，設有咖啡廳及1個獨立店面，2～4樓為自助餐廳及宴會廳，7樓設置健身房、泳池、兒童育樂等休閒娛樂中心，16～31樓為客房，32樓設置中餐廳、空中酒吧及高空玻璃步道，33樓則為包廂。而5、6樓預計對外招租，8～15樓為商辦。

福容大飯店總經理楊正弘表示，與IHG結盟為自本土品牌邁入國際的重要里程碑，合作起源於對彼此品牌認同及展望策略不謀而合。voco拉丁語意為「邀請」和「一起來」，傳遞的「Reliably」代表貼心可靠的精神，和福容秉持的「福心笑容、台灣人情」貼心服務堅持一致。

而voco傳遞的「Different」表現妙趣橫生的品牌精神，正呼應福容今年發表全新輕旅品牌「福容徠旅」及與IHG結盟，宣告不同以往的突破與展望，未來希望迎來更多國際旅客，把台灣的美推向國際。

IHG洲際酒店集團台灣區域總經理Robbert Manussen則表示，此次合作是兩大集團共贏的開端，並對台灣的觀光發展充滿信心，相信「嘉義福容voco酒店」開幕後必定迎來一番榮景，強強聯手為嘉義地區、甚至整個台灣帶來更多的靈感與精彩。

對於攜手IHG，嘉義福容voco酒店駐店總經理錢嬿文期許「嘉義福容voco酒店」能成為在亞洲最成功的voco酒店品牌代表，帶領同仁將voco酒店的年輕活潑、熱情好客的精神，做最好的詮釋，讓嘉義市成為國際品牌的領頭羊。