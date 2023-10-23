桃園市桃園區1名35歲菲律賓籍移工22日晚間騎乘微型電動二輪車未戴安全帽，桃園警分局大樹派出所員警見狀攔查，發現全身酒味，移工比手畫腳表示聽不懂中文，警察發現他已來台4年，經耐心溝通，他才乖乖配合，發現酒精濃度達0.32毫克，依法送辦。

桃園警察分局大樹派出所副所長唐傳男與警員蔡家奇巡邏時，在桃鶯路發現一名菲律賓籍移工騎乘微型電動二輪車未戴安全帽，隨即進行攔查。 員警聞到他身上有酒味，先以測試棒請其配合吹氣，經數次測試均有酒精反應，員警請其出示證件，移工表示證件放在宿舍，員警請其聯絡朋友或同事幫忙拍攝居留證照片以查證其身分。

但移工比手畫腳表示聽不懂中文，但員警查詢資料，他已來台工作4年，員警請其｢吹氣」他卻｢吸氣」，以翻譯軟體及英文與其溝通，他似乎仍然聽不懂，員警察覺其刻意規避測試，經耐心與其溝通，移工才配合施測，測試結果為0.32MG／L，已超過標準值，全案依法移請偵辦。

桃園警方呼籲民眾，騎乘微型電動二輪車等動力交通工具，均應遵守相關交通規定，且切勿酒後駕駛，以免觸法並危害用路人。深秋時節天氣轉涼，民眾冬令進補飲用含酒精飲料或食用含酒精食物機會增加，桃園警方將利用各項場合加強宣導，並規劃勤務加強取締，防制酒駕交通事故發生。更呼籲民眾喝酒後如果有行車需求，務必指定駕駛、改搭計程車或使用酒後代駕服務，駕駛車輛也務必減速慢行，以維護自身及其他用路人安全。

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