42歲國際影后章子怡6年前與大她8歲汪峰結婚，一家五口幸福美滿。豈料，有大陸娛樂博主爆料「汪峰、章子怡確實離婚了。」且家人的動向已經安排好，消息尚未得到雙方當事人回應，但已經登上微博熱搜榜第一名，網友們不可置信：「真的還假的？」

大陸於娛樂博主 「推理君江小宴」稱有知情人士透露： 「汪峰、章子怡確實離婚了」，關於家人動向也已經安排好。據鳳凰網報導，章子怡與汪峰最後一次同框是9月9日，狗仔拍到章子怡一家人打扮低調去餐廳吃飯，但兩人當天全程幾乎沒有互動。此外，今年章子怡生日，汪峰也沒有發文慶祝。

狗仔爆料兩人已離婚，此事未經證實已衝上熱搜。(圖/微博)

雖然消息尚未得到雙方當事人回應，但已經登上微博熱搜榜第一名，網友們紛紛表示：「臥槽膽子不小直接爆料」、「真的假的，好像挺突然的，又好像一點都不意外。」、「不會吧，我還以為他兩個能過一輩子呢，這麼快離了？」、「真的假的？？汪峰發歌了嘛？還是要開演唱會了？」、「汪峰又又又離婚了？」、「娛樂圈，娛樂為主，各位」

事實上，章子怡與汪峰並非第一次被傳離婚，早在2021年章子怡、汪峰被發現低調退出一起投資的「新影佳映（新沂）電影文化發展有限公司」股東行列，加上其他藝人的爆料，讓兩人婚變傳聞越演越烈，後來章子怡親自發聲：「假的！！！峰哥明早該告誰告誰！」文末標記老公汪峰的帳號，以行動力瓦解婚變謠言。