20多歲陳姓男子幼時因先天性疾病開刀，胸前留有疤痕，雖多次去疤仍難以抹滅，多年有心理陰影，尤其泳池或海水浴場，一定要套上衣或外套遮蔽。近日陳男發現頸部有腫塊，疑為惡性甲狀腺腫瘤，採微創經口無痕切除手術後，腫瘤不僅完整切除也未留下疤痕，讓陳男重拾健康與自信。

大里仁愛醫院甲狀腺外科醫師巫奕儒指出，甲狀腺主要掌管新陳代謝，國人常見的甲狀腺疾病為甲狀腺結節，成人發病率為4％，好發於女性，大多甲狀腺結節為良性腫瘤，甲狀腺癌僅占其中5至15％。如果結節過大或懷疑有惡性的可能，就會建議手術治療，但傳統手術會在頸部留下一道疤痕。

巫奕儒說，甲狀腺周圍血液循環豐富，又緊貼頸動脈、喉返神經，一旦傷害可能造成大量出血及聲音沙啞等併發症，患者術後需要較長的復原時間，目前已有手術輔助工具能有效降低甲狀腺手術的併發症。譬如能量器械手術刀可大幅縮短患者手術時間，有效減少術後出血；而神經監測器則能保護聲帶，避免造成術後聲音沙啞。

巫奕儒指出，微創手術是利用內視鏡或達文西機械手臂，經口進行遠端手術，優點是傷口在黏膜下癒合快、不易見、且腫瘤清除率與傳統手術相當，適合要求美觀的愛美族群，因此，若發現頸部有異常腫大，應盡早到院檢查與治療。

甲狀腺癌名列國人10大癌症死因第7位，但半數的甲狀腺癌患者都沒有症狀。巫奕儒提醒，國人每3人就有1人有甲狀腺結節，尤其是女方直系親屬有家族史者，應特別留意；但男性也不能輕忽，建議高危險族群應做頸部超音波檢查。另外，如果容易變胖、新陳代謝差，卻找不出原因，有可能是甲狀腺異常，建議抽血檢查，及早發現、及早治療。