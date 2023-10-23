美國資訊安全大會，數位部派2人，編列67.5萬，一人大約34萬，資安署級別低於數位部，卻編列111萬4000元，級別不同，但資安署一人預算卻高達37.1萬元。（蔡雯如攝）

數位部明年度出國經費5000餘萬，屢被質疑效益。立委魯明哲今赴質詢時，列舉數項數位部出國參與項目，其中有項赴美8日行程，資安署3人出差編列111萬4000元，平均一人37.1萬，令他直呼「有點離譜」。對此，數位部長唐鳳回應，後續會實報實支，他出去絕對不會是去旅遊。

魯明哲列舉數項數位部出國計畫，質疑出國計畫重疊、預算配置效益不明，他表示，其中美國資訊安全大會，數位部派2人，編列67.5萬，一人大約34萬，資安署級別低於數位部，卻編列111萬4000元，級別不同，為何平均一人出國費37.1萬。資安署長謝翠娟說，有位級別較高的主管有帶2個人出差，主管預算較多。

不過，魯明哲說，大家已經很質疑出國的事，外界在意有何效益，次長等什麼等級去他不在意，但一個人8天編列30多萬，預算有點離譜，究竟計畫是發包或是實報實銷。謝翠娟表示，部會自己買機票、訂住宿，這是核實支付，沒有任何彈性的。

魯明哲表示，他在鄉鎮市公所編列過預算，赴美一人編列十幾萬就會被罵一整天，赴美8天坐商務艙15萬、18萬、20萬以內，現在一人編列37萬，這不是要去玩的行程，不是要住五星級飯店，要帶腦袋回來，回來分享經驗，要求數位部檢討。

立委洪孟楷詢問，出國計畫中有哪些是明確參與，沒有規畫遠端參與。唐鳳說，其他部會移撥過來的業務幾乎都是實體。

不過，洪孟楷說，數位部許多相關國際會議都不是主要業務部會，像是聯合國氣候變遷大會、國際傳播協會亞洲電競資訊展等，這樣不會讓人覺得有浪費公帑之餘，明明可以考慮遠端線上參與，為何沒有採用？唐鳳回應，能用遠端的都用遠端。

洪孟楷追問，是否是告訴國人5000多萬還是省的費用。唐鳳說，「確實是省的費用」，洪孟楷聽聞後直言，部長您敢說，我還不敢聽，若數位部不能深刻檢討，國人真的會看在眼裡。