統一獅公布季後挑戰賽主場售票資訊及進場贈品。（統一獅提供）

中職34年季後挑戰賽將於28日府城點燃戰火，由統一獅迎戰樂天桃猿，進行4戰3勝制系列賽，爭奪另一張「台灣大賽」門票，握有3場主場優勢的獅隊23日公布季後賽售票資訊，23日優先會員購票，25日中午12點全面開賣。

握有3場季後挑戰賽主場優勢的獅隊都將比賽安排在台南大本營，分別是28、30、31日，預售票將於23日陸續開賣，豪華季票優先購票為23日18點至19點59分，一般季票優先購票同日20點至21點59分，2023年獅卡會員優先購票為24日12點至17點59分，兆豐聯名卡優先購票則是同日18點至23點50分，25日中午12點全面開賣。

本次季後挑戰賽獅隊全體選手將穿「台南400」聯名球衣出賽，今年例行賽該件球衣以大橘為象徵，當週出賽拿下全勝佳績，其中包括再見安打精彩賽事，因此季後挑戰賽獅隊將特別推出「台南400聯名大橘毛巾」及「台南400聯名大橘運動束口袋」，凡當日賽事購票進場球迷均可獲得該系列贈品一組。

獅隊季後挑戰賽主場票價，內野搖滾區1300元、內野動感區1000元，內野體驗區900元、外野則是都為800元；而特殊席位鑽石席1500元，家庭席供5人入座售價7000元，球探雙人席為2800元，球探單人席則為1400元。

統一獅公布季後挑戰賽主場售票資訊及進場贈品。（統一獅提供）