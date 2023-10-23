南韓演員金志洙因演出韓劇《憤怒的媽媽》、《月之戀人－步步驚心：麗》、《大力女子都奉順》等劇受到關注，前途備受外界看好；怎料，他卻在2021年爆出是校園霸凌的加害者，更涉及誘拐性侵一位當年只有13歲的國中女學生，而當時遭到輿論抨擊的他，最終選擇入伍沈靜心情，如今事隔兩年退伍後，他接受採訪時表示，已與爆料者和解，並澄清誘拐性侵一事是假的。

根據《體育朝鮮》報導，金志洙接受專訪時聊到兩年前的風波，「如果我說不冤枉那是假的，我沒做過的事情被廣泛討論甚至到後面變成彷彿是事實」他表示，當時被指控性侵13歲的國中女學生、國小時在教室裡解放小便等「全都不是真的，我國小讀的是男女合校，在上課的時間怎麼可能做得出那種事情」。

其中被誣陷性侵一事，讓他相當委屈，他透露，當初公司發出聲明提出採取強硬的法律手段後，就收到撰文者道歉，對方坦承是因一時興起才會這麼寫，並沒有料到會變成新聞，之後他將會找媒體請求下架新聞。

接著，有關指控他霸凌的爆料者A，金志洙坦承，學生時期確實與混混走得很近，認為這樣會讓校園生活好過一點「但我沒有欺負或是校園霸凌任何人」還有爆料者A指控金志洙搶走他的文化商品券，他也澄清當中有誤會，實際上搶走文化商品券的是B，只是因為他與B關係要好，所以認為他也有指使此事「雖然不是我做的，但我跟B關係很好是事實，所以包含A在內，我也想向其他朋友道歉」最後，他坦言，退伍後因想要導正荒謬的謠言，才會出面，在解開誤會後，A也祝福他未來可以再次好起來。

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