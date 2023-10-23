蘇慧倫即將生日，收到友人送的大閘蟹。（相信音樂提供）

蘇慧倫參與東方衛視《我們的歌》節目錄製。（相信音樂提供）

蘇慧倫將與Amber在《我們的歌》有精彩合作。（相信音樂提供）

蘇慧倫才剛結束《誰是被害者》第2季拍攝工作，最近投入東方衛視《我們的歌》節目錄製，她興奮與期待的說：「這一次來到這個舞臺，對我來說是挑戰，也是另一次探索自己的旅程。音樂路上我都是一個人唱歌，這節目是前輩和後輩的組合，完成我一直以來的心願，很期待成為一個組合後，在舞台上會有什麼表現。」

蘇慧倫為自己取名為「大黃蜂」，她說：「因為我唱了很多歌跟黃色有關，加上我兒子也喜歡大黃蜂，就取這代號就代表媽媽在工作還是有想著他。」含意充滿母愛。

她初登場時，蘇醒一聽到她的聲音就選中她，兩人重新詮釋陳奕迅的〈紅玫瑰〉，將歌曲中暗流湧動的情緒具象化，詮釋著在愛情里苦苦掙扎的癡男怨女，原來得不到的才是心中最渴望的，但也是最傷人的，網友激賞留言：「蘇慧倫的聲音太有故事了！」

雖然蘇慧倫和蘇醒表現精彩絕倫，但蘇慧倫早已屬意Amber劉逸雲，在盲選過程中一聽到Amber充滿節奏和能量的聲音就深深被吸引，加上過去蘇慧倫都是跟男歌手合作，一直很想嘗試女女組合的蘇慧倫，在未來競演選歌上也更多發揮，最終選了Amber，讓蘇醒自搬台階的說：「因為前輩想和女生組隊，所以我輸了只是因為性別不對。」

蘇慧倫即將於27日迎來53歲生日，死忠歌迷手做鴨子、傻瓜造型蛋糕到場為她慶生，友人也送上肥美的大閘蟹給她，她開心發文說自己是大閘蟹富婆，錄影收工已是凌晨1點多，再想睡也要啃完再睡。