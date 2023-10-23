台南市第二選區立委選舉選情激烈，獲國民黨禮讓參選的無黨籍市議員陳昆和，今天其律師胞兄陳昆明質疑尋求連任的民進黨立委郭國文，博士論文偽造指導教授的證明書，前往台北地檢署告發郭涉嫌偽造文書等罪。對此，郭國文反嗆，他的論文經得起考驗，也已經通過成功大學學術倫理委員會的考驗，對手靠造謠來打選戰，這是他見過最骯髒的手法。

「歸剛欸！」郭國文說，爆料者是立委選戰對手的哥哥，內容也不是新資料，上網查就可以發現，相同的議題早在2018年就被國民黨王鴻薇、高思博炒作過，果然哥哥跟弟弟同個樣，不查證只為選舉造謠。

郭國文表示，他的成大論文每次選舉都會被拿出來吵，但已經過社科院、校級學倫委員會檢視，甚至針對老師的教評會也討論過，扣除掉引用許多法律條文的附錄後，比對結果13％，因此認定沒有違反學術倫理；補件則是補上文獻引述資料修正，是按照學校規範的補件，任何學生都可以這麼做。

郭國文強調，對手參選以來，利用大量造謠抹黑的方式來選舉，不僅幾乎每周在地方都出黑函，還利用哥哥擔任打手，兩兄弟同是律師背景，卻用毀謗與意圖使人不當選的言行，進行人格謀殺，參選立委文宣不是政見，而是滿滿不實攻擊，完全仰賴造謠來打選戰，這是他從事政治工作數十年以來，見過最骯髒的手法。

陳昆和則認為，對手的學位論文問題，並不是陳昆和的問題，而且對手自己需要面對的大是大非問題，但是一個連學位論文都要在7年後刻意抽換的人，到底為了掩飾、欺騙什麼？鄉親心中自有公斷；不僅如此，郭國文身為國會議員，卻漠視法律，以詐術獲取學位的行為，如今也已無可逃避，需要面對法律檢驗。