遠航今天公布在行政訴訟過程中，取得交通部於109年1月6日函民航局公文中提出七項質疑，內容就108年12月12日上午遠航雖表示暫停營運，但當日下午遠航即在交通部召開的會議中作復飛、恢復營運的意見，且遠航班機仍在營運中，何以當天民航局即認定遠航停業而予處分？

函文中交通部要求民航局解釋，遠航表達的是暫停航線而非停業，民航局何以未依民航法給予遠航限期改善的機會，即以民航法中無預警停業罰責報交通部對遠航撤照、撤銷航線與航權？

民航局知法犯法事實卻是，相關官員未待交通部核准對遠航公司撤照、撤銷航線與航權的行政處分，即於109年1月31日逕自宣布撤銷遠航證照、航線與航權。對照交通部於同年2月14日宣布因應covid-19疫情民航業紓困方案，時間回溯至民航局撤照的次日即2月1日；3月12日更將紓困時間提前至1月15日，民航局無視逾千位員工生計，越權對遠航撤照排除在紓困名單之外，扼殺遠航的一線生機。

民航局違法、惡意將遠航排除在紓困名單之外的行為，業經遠航提出訴願後，交通部訴願委員會於109年5月26日認證「難謂適法」，惟迄今未有任何官員因此受罰。其後交通部對於撤照、撤銷航線與航權如此重大行政處分，卻違反行政程序未給予遠航陳述意見的機會，即於6月19日逕自「補正」民航局過失，以致遠航歇業至今。

遠航及員工自救會表示，遠航被撤照目前仍在行政訴訟再審程序中，民航局如今拆除遠航總部，相關官員違法對遠航撤照的惡行劣跡，將會持續追究其行政責任。