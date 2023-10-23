宜蘭縣台9丁線（舊蘇花公路）14.2KM處，23日上午11時50分許有輛機車倒地，但不見騎士，疑似有人墜落邊坡；消防局獲報後抵達現場，發現在機車邊坡下方約50公尺處聽到有人的回應聲，即派遣救災車組下去救援中。

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