疑騎車摔落舊蘇花公路邊坡 聽聞救命聲消防馳援中 13:332023/10/23 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣台9丁線（舊蘇花公路）14.2KM處，23日上午11時50分許疑似有人墜落邊坡。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣台9丁線（舊蘇花公路）14.2KM處，23日上午11時50分許有輛機車倒地，但不見騎士，疑似有人墜落邊坡；消防局獲報後抵達現場，發現在機車邊坡下方約50公尺處聽到有人的回應聲，即派遣救災車組下去救援中。 獨攀鈴鳴山摔落邊坡腳骨折 空勤直升機吊掛救援 探訪三峽雲森瀑布女子跌倒骨折 消防隊獲報上山救援 酒駕男撞死婦人「一條腿噴飛到對街」 棄車逃逸遭警迅速逮捕 #宜蘭縣 #舊蘇花公路 #台9丁 #墜落 #邊坡 也許您會感興趣 推薦閱讀 女駕駛疑操作不慎整車翻落邊坡 6人輕傷送醫 19:432023/10/21 社會 雲南商場電梯「4樓直墜1樓」 釀3死4重傷13輕傷 21:082023/10/18 兩岸 義勇消防人員體技能交流賽 竹市勇奪全國亞軍 16:072023/10/22 社會 國道飆速釀4死！遊覽車駕駛7年「10次違規」 公路總局今稽查公司 07:572023/10/22 社會 碧潭划SUP驚見女子「漂浮水面」！救上岸無生命跡象 插管搶救中 15:372023/10/19 社會 五楊高架客運起火燒剩骨架 15人倉皇逃生 22:592023/10/17 社會 救命不能等！ 台中善心嬤攢373萬元積蓄 豪捐「移動急診室」 17:482023/10/17 生活 雪峰橋路段搶修遇颱風接連來襲 南橫公路通車再等1個月 10:452023/10/18 生活 探索花鄉田尾公路花園 地方推系列活動拚「華麗轉身」 16:162023/10/16 生活 宜蘭偵查佐「藉辦案名義白嫖」 記二大過免職隊長也遭殃 16:372023/10/18 社會 宜蘭立委選戰 藍營批陳俊宇提多項政見騙票 17:372023/10/19 政治 新現代五項科技運動會 八德消防展訓練成果 19:322023/10/22 社會 金頂蘇花馬拉松 首次在南方澳跨港大橋上起跑 17:042023/10/22 體育 新北消防廉政會報 貫徹行政陽光廉能透明 16:162023/10/17 社會 宜蘭「催生」津貼提高到1.5萬元 明年1／1實施 15:242023/10/17 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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