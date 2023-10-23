鴻海創辦人郭台銘參選總統連署爆行賄案，已查獲犯嫌累計7人。郭辦今天除表示全力配合偵辦，也強調涉行賄的都不是官方連署站點，犯嫌與郭辦無關，「我們到現在都還不知這些人是哪裡來的」。

士林地檢署昨天表示，近日偵辦涉嫌違反「總統副總統選舉罷免法」第87條的連署行賄罪嫌案件，已查獲至第4層共犯，其中6名被告以新台幣1萬5000元至300萬元不等金額交保，另有1名沈姓主嫌聲請羈押禁見獲准。

郭台銘競選辦公室發言人黃士修今天接受媒體聯訪表示，郭辦從連署第一天開始就強調「不能有對價關係」，只要有對價關係就是違法，郭辦嚴格禁止任何違法行為，若有相關情事請舉報，郭辦也會全力配合偵辦。

黃士修指出，之前就曾謠傳連署書有不同版本的價碼，此事根本是莫名其妙，因為各地連署站點及人潮都在穩定增加中，不明白為何還需要買個資或喊價碼，他也呼籲民眾不要把個資交給來路不明的人士。

媒體詢問被告與郭辦的關係及案件發生原因，黃士修說，相關情況正在了解中，目前已確認涉嫌行賄的都不是官方連署站點，犯嫌與郭辦無關，「我們到現在都還不知這些人是哪裡來的」。

至於是否會加強控管連署站，黃士修表示，官方連署站點的作業都在穩健進行中，個資保防以最高規格做得非常確實，沒有發生違法情事，數量也持續增加，不擔心受影響。

此外，針對中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅，黃士修說，此事應詢問鴻海公關室，因為郭台銘4年前就已交出經營權，沒再去開過董事會，今年也為了參選辭去掛名董事，現在只是與經營權無涉的自然人股東。

對於民進黨總統參選人賴清德昨天聲援富士康，黃士修認為，賴清德是想藉此炒作兩岸議題，呼籲賴清德先解釋要用什麼具體手段確保台海和平。他說，這件事情就是單純的中國大陸商業及政府調查行為而已，沒什麼好討論的。