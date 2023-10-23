警方至洲際棒球場進行反詐騙宣導，刑事局吉祥物「刑事Bear」（左一）擔任主審亮相。（刑事局提供／胡欣男台北傳真）

警方至洲際棒球場進行反詐騙宣導，刑事局吉祥物「刑事Bear」（右）擔任主審亮相。（刑事局提供／胡欣男台北傳真）

為強化全民反詐，刑事局與全國各警方近來頻繁在各活動進行「識詐」宣導，而在攸關中職季後賽名額的中信兄弟與樂天桃猿比賽中，除了刑事局吉祥物「刑事Bear」擔任主審亮相外，應邀來台開球的日本「龍角散」社長藤井隆太，得知警方在反詐騙，也特地與台灣警察交流日方的反詐經驗。

刑事局連月來馬不停蹄進行識詐宣導，上周六（21日）將刑事Bear推上台中洲際棒球場擔任主審，在中信兄弟及樂天桃猿球賽前，進行反詐欺宣導，宣示政府打擊詐騙1.5新綱領方向、強化民眾「反詐騙」觀念，呼籲民眾共同喚醒周圍被騙的民眾。

值得一提的是，本次開球儀式由日商株式會社龍角散社長藤井隆太，搭機自日本來台進行開球與廣告宣傳，藤井一聽中國信託育樂公司轉達，刑事局有意利用開球儀式宣導反詐欺公益後，立刻表示全力配合反詐宣導。

他表示，自己是全日本企業納稅人協會與商會的董事，深知今年網路詐欺造成的全球氾濫非常嚴重，因此讓出時間改由刑事局教導民眾如何識詐與反詐，同時後續也將進一步與我方交流反詐欺經驗。他說，反詐欺已成為跨國重要議題，身為跨國企業會全力支持，他特別表達對於我國政府鋪天蓋地，全力宣導反詐的態度感到敬佩。

刑事局與台中市警局當日也在洲際棒球場設立反詐騙宣導攤位，透過有獎徵答方式，球迷只要答對「反詐欺」及「反毒」相關問題，即可獲精美宣導品，刑事局更在活動期間將檢舉詐欺方式、網路檢舉途徑、辨識詐騙手法等說明融入宣導中，另製作「炸裂出擊、詐騙遠離」標語，由刑事Bear站上主審位置，向廣大球迷加強宣導。