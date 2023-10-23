名嘴朱學恒性騷台北市議員鍾沛君，引發軒然大波，朱事後告發自己涉嫌性騷，經台北地檢署二度開庭傳喚朱調查後，今（23）日依強制猥褻罪起訴朱學恒。律師法老王今於臉書指出，雖然朱學恒告發自己這一舉動，但除非他還有另「顯可憫恕」之情形，否則即便是法官特別開恩、願意最低刑六個月，不然朱學恒最終還是需要準備入獄服刑。

法老王表示，首強制猥褻罪法定刑是6個月以上、5年以下，而必需要判6個月以下才有易科罰金的機會，即除非法官刻意放水判剛好6個月，不然朱學恒可能就要進去關。

法老王指出，朱學恒跑去告發自己，除了作秀之外是不是有什麼其他目的？當時有不少人在猜，他是不是想要躲責任，因為性騷擾行為的告訴期間其實只有六個月，超過六個月就沒法告了，而他去告發自己的時候，已經超過六個月，所以無論如何，針對性騷擾行為的部分只能不起訴。

法老王進一步提出，檢察官後來以強制猥褻罪起訴朱學恒，此乃因為強制猥褻罪是非告訴乃論罪，那就沒有告訴期間只有六個月的問題了，「也就是無論誰提告，什麼時候提告，就算是沒有人提告也都不會有影響」。

法老王指出，朱學恒自我告發，是否能等同自首，是否可以減刑？他強調，所謂自首是要在「犯罪未被發覺」前跑去自首才有用，朱學恒很明顯是在鍾沛君公開他的犯行之後才去告發自己，且不論告發算不算自首，朱學恒是在犯罪已經被發覺之後才告發自己的，光是時間點就已經不對了，所以朱學恒要用自首減刑應該是不太可能。

法老王說，「都已經告發自己了，我猜朱學恒在作筆錄的時候應該會承認犯罪，也就是所謂的自白，不過強制猥褻罪並沒有自白減刑的規定，最多只能算是犯後態度的量刑參考事項，並不能減刑，最多在法定刑六個月到五年之間選擇判輕一點，一樣至少要判六個月才合法。」

法老王解釋，那朱學恒就只剩下一條路，即刑法第59條例外減刑的事由「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」，不過目前還看不出來朱學恒有什麼「可憫恕」的地方，恐怕很難用這條規定來減刑。

法老王說，「可能有人會問說那可不可以緩刑？很可惜，以目前大部分法官的標準來說，除非與被害人和解，不然幾乎不會判緩刑或給緩起訴，一般和解主要還是要談錢，看多少和解金才足夠彌補被害人；不過鍾沛君這麼討厭朱學恒，應該不太可能為了錢跟他和解，也就是說朱學恒幾乎不會有緩刑的機會。」

法老王最後表示，鑒於以上所述，這也代表著除非朱學恒還有另外「顯可憫恕」之情形，不然除非是法官特別開恩，願意最低刑六個月，不然朱學恒最終還是需要準備入獄服刑。

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