在台南市舉辦的全國運動會，新竹縣代表隊在跆拳道顏怡君奪下首面金牌後，「鏈球女王」余雅倩以打破大會紀錄的63公尺02的成績摘下金牌，累計已獲2金2銀4銅。縣長楊文科聞訊後十分開心，恭喜奪牌選手，也祝福代表隊選手在接下來的比賽，都能盡情發揮，表現亮眼。

被譽為「鏈球女王」的余雅倩，近年在鏈球賽場上戰功彪炳，除了在112年全國大專校院運動會以64公尺44破全國紀錄，拿下大會女子鏈球金牌，今年4月美國長灘邀請賽擲出67公尺32佳績，上個月參加杭州亞運也一舉拿到第4名。這次在全運會又以63公尺02打破大會紀錄，為新竹縣再添一面金牌。

教練張銘煌表示，余雅倩在全運會前，已經接連征戰亞洲田徑錦標賽、成都世界大學運動會、杭州亞洲運動會等3場國際賽，這次賽前發覺余雅倩的身體狀況有些疲勞，因此在訓練上做了部分調整，目標也是設定在突破自己的紀錄。

張銘煌表示，本屆全運會參賽選手眾多，每次試投後差不多要等待40分鐘才能再上場，選手身體會漸漸冷卻，狀態下滑，不過余雅倩還是表現很好，能夠一舉奪下金牌，接下來要好好休息，為明年的賽事調整、準備。

另外，新竹縣代表隊奪牌的有，刁筱唯在女子組田徑10000公尺。以37分36.83秒拿到銀牌。男子組自由車越野賽場選手張祐綸獲得銀牌。女子組自由車個人全能賽、男子組自由車個人追逐賽、男子組自由車團隊追逐賽、男子組競速溜冰1000公尺爭先賽共4面銅牌，累計已獲2金2銀4銅。