遊騎兵在美聯冠軍賽G6靠著投手群的努力續命成功，他們將於G7派出「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）登板先發。薛爾瑟透過季中交易來到遊騎兵，9月例行賽對戰太空人3局被痛打7分，美聯冠軍賽G3在主場登板又是4局失5分吞敗，現在他有機會不必這樣屈辱地結束球季。

薛爾瑟在G3失手之後說：「我明白有些事看起來很糟，但是我們要往好的地方看並且做出調整，我知道我犯了一些錯，遭到對手毒打，但我也做對了一些事。」薛爾瑟表示他退場時還有很多體力（只用了63球），手臂也很靈活。顯然薛爾瑟當天的滑球狀態很差，不是失投挨打就是掉到土裡，但他的球速沒有問題。

美聯冠軍賽G6，第9局賈西亞（Adolis Garcia）敲出滿貫轟，直接在9局下讓太空人放棄比賽（連續3人內滾出局），但真正讓遊騎兵贏得比賽的是先發投手艾沃迪（Nathan Eovaldi）以及牛棚，特別是中繼投手雷克勒（Jose Leclerc）第8局以三振解圍，讓太空人滿壘無功而返。

太空人將於G7派出哈維爾（Cristian Javier），他在G3主投5.2局失2分戰勝薛爾瑟。過去在七戰四勝系列賽，拿下G5「天王山之戰」聽牌的球隊勝出率較高，但是G6延命成功的一方反而在G7的勝率稍高（56%）。這次「德州大戰」前6戰都是主場球隊兵敗，就看太空人能否在G7保衛家園。