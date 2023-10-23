節目《到美國結婚去婚後篇90 Day Fiance： Happily Ever After？》帶觀眾深入了解跨國戀的酸甜苦辣，一直以來獲得一票死忠粉絲支持，最新第七季登場，有些情侶已結婚成為夫妻，有些則持續面對各種挑戰。

來自烏克蘭，脾氣火爆的雅拉，為了照顧女兒精疲力竭，希望老公喬維出遠門工作時可以得到婆婆的幫忙，然而婆婆卻不聞不問，喬維忍不住對媽媽破口大罵，原本親暱的母子關係陷入冷戰。

56歲的安潔拉與奈及利亞籍老公結婚後一直分隔兩地，異地戀的壓力讓她體重暴增，為了健康著想接受減重與縮胸手術，誰知老公竟然因為她胸部變小開始漸行漸遠，只會為了簽證或討錢聯絡安潔拉，讓她不免懷疑對方另結新歡，在老公的簽證即將獲准時安潔拉決定阻止他到美國。

51歲的金柏莉透過網路結識饒舌歌手烏斯曼，決定幫他申請未婚夫簽證，然而烏斯曼背負家中長輩期待，必須傳宗接代，如果他堅持與金在一起，那他必須再找一位二老婆幫忙生孩子，金柏莉能接受嗎？

金柏莉來自加州聖地牙哥，育有一子，經歷過一段失敗的婚姻，原以為自己對戀愛已不抱任何期待，直到在網路上結識33歲奈及利亞籍的烏斯曼，他同時也是當地知名饒舌歌手「錢爆弟弟」，兩人陷入熱戀，金逐漸從粉絲晉升成烏斯曼的女朋友，她決定飛往奈及利亞與男方家人見面，也準備向烏斯曼求婚，幫他申請未婚夫簽證。

男方家中奉行伊斯蘭教，認為婚姻最重要的目的是傳宗接代，但是金柏莉無法再生小孩，為了說服母親同意與金柏莉結婚，烏斯曼決定娶二老婆幫忙生子，然而他與金柏莉對於三人婚姻關係的認知有極大落差，金柏莉願意接受另一個女人幫烏斯曼生子，但卻不願意與對方待在同一個城市，也壓根不想見到對方，這點讓烏斯曼大為不解，因為當地女子接受一夫多妻，共同生活的情況並不稀奇，兩人為此大吵一架。

另外一對伴侶也遭遇不少磨難，56歲安潔拉透過社群媒體與奈及利亞的麥可認識，兩年後在當地結婚成為伴侶，簽證關係讓他們一直相隔兩地，她因為遠距離戀愛壓力太大，體重暴增影響健康，動了減重與縮胸手術，誰知老公麥可一點也不捧場，與醫生視訊連線時一看縮小的胸部馬上就不高興了，開始對她愈發冷淡，只會開口要錢，甚至不顧安潔拉反對又開始使用社群媒體交友，安潔拉為此非常難過，也懷疑老公另結新歡，擔心自己是否受騙，趕緊找律師了解是否來得及撤回伴侶簽證，律師建議她盡快做好決定，萬一簽證隨時核發下來，就無法阻止麥可到美國了。

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