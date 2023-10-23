花蓮海洋資源豐富，吸引觀光休閒漁業如賞鯨業發展。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府因應花蓮漁港舊魚市用地問題，3年前完成「花蓮漁港觀光魚市」第一期工程，卻因空間不符攤商需求閒置，目前農業處正進行第二期工程，增加營業空間，預計年底完工。（羅亦晽攝）

花蓮縣議會23日在花蓮漁會召開專案會議，針對「花蓮漁業及轉型發展，讓花蓮漁業與海洋觀光成為優勢」議題，與相關單位交流與討論。（羅亦晽攝）

花蓮海岸狹長，海洋資源豐富，是行銷推廣觀光的一大亮點，卻因沒有專責主管機關整合，先天優勢因此沒落，儘管縣府積極改善花蓮漁港軟硬體設施，仍無法有效吸引人潮。花蓮縣議會今集結公私單位，探討縣內漁業轉型發展的可能，並建議縣府成立專責小組管理海洋事務，以達資源整合及永續發展的目標。

花蓮縣議會今在花蓮漁會召開專案會議，邀集縣府農業處、觀光處、漁會人員、賞鯨業者、海洋保育推廣團體、定置漁場業者等，針對「花蓮漁業及轉型發展，讓花蓮漁業與海洋觀光成為優勢」議題，進行交流與討論。

縣議員張美慧指出，她曾在質詢提出花蓮海洋資源豐富，有利成推展行銷花蓮的亮點，但其中牽涉農、漁、觀光、生態及文化等多元面向，推動不易，當時建議縣府跨局處成立專責的事務委員會整合資源推動觀光，迄今依然沒有下文。

黑潮海洋文教基金會則說，花蓮具海域資源豐富的絕對優勢，卻缺乏資源整合跟永續管理，如持續擴張觀光量能，恐因超過環境承載量負荷，面臨生態危機，加上縣府沒有主管海洋的單位，農業處漁牧科只是管理漁業及養殖等相關活動，長期發展恐成一大缺口。

他認為，海洋永續發展目標需要整合機關一同運作，如高雄市有海洋局、基隆市及宜蘭市也有相關課室管理海洋觀光資源與發展，建議縣府可先跨局處集結專業人員組成專責小組，未來再逐步調整體制的編制。農業處副處長張仁智允諾會將今天會議意見整合提報給上級主管參考。

另外，縣府因應花蓮漁港舊魚市用地問題，3年前完成「花蓮漁港觀光魚市」第一期工程，攤商卻因空間狹小不符需求不願遷入而閒置，經農業處爭取中央經費進行第二期工程，增加營業空間，預計年底完工，是否會再度淪為蚊子館亦成會議焦點。

張仁智說，觀光魚市完工後，會在搬遷作業開始前召開說明會與攤商溝通，了解其需求並改善，減少業者進駐產生的困擾。