前台北市長柯文哲任內，教育基金8年從140億變12億。台北市長蔣萬安日前認同，前朝還債570億元，來源為掏空基金。但蔣萬安23日赴民眾黨團說明預算及重大政策，他表示，教育基金並沒有用作還債，而是用於教育用途。

民進黨議員簡舒培10月6日質詢中指出，柯文哲任內還債570億元，來源就是掏空基金。蔣萬安回覆，「沒有錯」。

民眾黨議員黃瀞瑩質疑，蔣萬安當時順著簡舒培的話，體現對市政不了解，基金真的有被柯文哲掏空，教育基金有被用來還債？

蔣萬安回覆，教育基金的確有減少金額，從140多億元只剩下12億元，有減少但沒有被掏空，依了解是用作教育支出。

黃瀞瑩追問，教育基金被用作教育用途，所以有沒有被拿來還債，已經上任10個月還不了解？只會順著民進黨的方向，成為民進黨的打手，被民進黨利用來打柯文哲。

蔣萬安強調，就事論事，教育基金用在教育支出上，沒有拿去還債。