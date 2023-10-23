校方23日舉行「媽厝紫葡小書屋」落成啟用， 彰化縣長王惠美表示，感謝各界人士大力相挺，讓全校師生有更好的學習空間。（吳建輝攝）

「媽厝紫葡小書屋」於去年11月動工，這也是逢甲大學設置完成的第16座小書屋，23日上午舉行落成啟用典禮，彰化縣長王惠美、富宇慈善基金會執行長張宇承、逢甲大學副校長黎淑婷、校長曾俊堯等人與會。（吳建輝攝）

近幾年縣府也投入了1227萬8408元，為媽厝國小點妝，包括老舊廁所整建、汰換學生課桌椅、充實體育設備等等，就是希望孩童有更好環境，成為國家未來的棟樑。（吳建輝攝）

彰化縣溪湖鎮媽厝國小去年向中華民國逢甲建築協會申請「小書屋・大傳智：偏鄉教育播種計畫」，獲逢甲大學建築協會、富宇慈善基金會等贊助，耗時近1年打造終於完工，校方23日舉行「媽厝紫葡小書屋」「入厝」啟用典禮，彰化縣長王惠美等人與會，與全校師生歡喜迎接這座多功能的圖書館。

「媽厝紫葡小書屋」於去年11月動工，這也是逢甲大學設置完成的第16座小書屋，23日上午舉行落成啟用典禮，彰化縣長王惠美、富宇慈善基金會執行長張宇承、逢甲大學副校長黎淑婷、校長曾俊堯等人與會。

王惠美表示，「媽厝紫葡小書屋」斥資557萬元，透過逢甲建築協會計畫申請，富宇慈善基金會資助325萬6569元，還有國教署、縣府配合款補助童軍營隊50萬元，地方仕紳捐助3座貨櫃屋及部分資金及物資，內部裝修則由縣府補助100萬元。

感謝校長用心，運用機會創造更多機會，這次特別以入厝的方式來啟用，讓孩童了解傳統入厝的意義，近幾年縣府也投入了1227萬8408元，為媽厝國小點妝，包括老舊廁所整建、汰換學生課桌椅、充實體育設備等等，就是希望孩童有更好環境，成為國家未來的棟樑。

張宇承表示，富宇慈善基金會與逢甲大學建築系合作，已共同成立4座逢甲小書屋，媽厝紫葡小書屋就是第4座，這一路走來做了這些事，真的能幫助到很多孩子，感到非常有意義，也希望書屋能讓學生在課後有多元學習的機會，期待孩子更成長、更茁壯。

黎淑婷則說，逢甲大學發揮大學社會責任實踐計畫，讓大學成為地方發展的重要夥伴，紫葡小書屋是逢甲大學的第16座小書屋，目前已經排到第26座，希望每一座書屋都可以發揮在地影響力，大家一起做公益，希望每一座書屋都能帶給小孩更多的自信跟知識。