王品集團旗下「石二鍋」每到用餐尖峰時間，總是大排長龍，一名男子好奇上網詢問，石二鍋為何總是一堆人在排隊，貼文釣出老饕表示，其他同價位的火鍋店用餐環境較髒亂，石二鍋很注重環境衛生、平價，食材也新鮮，也有人說為了店內飲料「冬瓜檸檬」特地去吃。

原PO昨（22）日於PTT八卦板指出，吃過幾次石二鍋感覺很普通，但不論在大賣場或是街邊店面，用餐時段總是經常爆滿，好奇問為何石二鍋總是一堆人在排隊？

貼文吸引老饕點出3大優點，包括平價、乾淨、食材新鮮，同價位的火鍋店都比不上，「清潔有做到位，這點很強」、「平價又乾淨」、「裝潢明亮，用餐環境整潔，同價位沒有對手」、「光肉品來源就安心了」、「石二鍋真的沒對手」、「便宜、乾淨、好吃」、「火鍋料都有挑過，不隨便。」

其他人也大讚石二鍋的冬瓜檸檬好喝，「我都是為了喝冬瓜檸檬才消費的」、「光是冬瓜檸檬喝到吐，就贏其他火鍋店」、「冬瓜檸檬太頂了」、「只想喝冬瓜檸檬」、「冬瓜檸檬超讚的。」