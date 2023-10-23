在竹科上班的30歲陳姓新手媽咪，要餵母奶但寶寶都不想吸奶，常常母嬰大戰，搞得媽媽累寶寶餓，求助中醫大新竹附設醫院，兒科醫師黃琢懿觀察到竹科媽媽餵母奶的比例偏低，大概只有1成，可能跟工作性質和對餵母奶的迷思有關，建議「姿勢正確、含乳正確及勤餵」三步驟，讓媽咪輕鬆餵母奶。

黃琢懿議輕鬆餵母奶三步驟，首先「姿勢正確」，記得「肚子貼肚子，鼻頭對乳頭」的口訣，讓寶寶的肚子側身過來貼著媽媽的肚子，而不是仰躺朝上，吃力轉頭吸母奶。建議媽媽坐姿要往後靠，後背跟手臂都要有支撐，可以用哺乳枕、棉被或枕頭協助，也讓寶寶墊的比較高，更靠近媽媽身體，媽媽跟寶寶才會都很舒服放鬆。

其次「含乳正確」，通常新手媽媽常會擔心寶寶找不到乳房，想把乳頭塞到寶寶的嘴巴裡，造成寶寶含乳方式不正確，也容易不小心咬傷媽媽，降低媽媽餵母奶的意願。

黃琢懿建議利用「鼻頭對乳頭」的姿勢，乳頭的高度會比寶寶的鼻子再稍微高一點點，寶寶會需要仰頭張大嘴巴，才能把乳房含進去。同時記得寶寶含的是乳頭加乳暈而不只是乳頭，這樣寶寶才吃得到奶，媽媽也比較不會受傷。

「更重要的是勤喂！」黃琢懿說，寶寶出生後，母奶量的多少，由次數頻繁擠奶或是親餵來決定，每3到4個小時就擠奶1次，或寶寶每2到3個小時親餵一次，才會刺激乳腺工廠不斷的工作，製造越來越多母奶。

黃琢懿並指有些新手媽媽會有「餵母奶新生兒比較容易黃疸」的錯誤迷思，事實上新生兒出生第1周都會遇到黃疸的狀況，母奶並不會增加病理性黃疸，而是會讓生理性黃疸的時間稍微延長一點，所以並不是一看到寶寶有黃疸就要停止餵母奶。

另外，常見「餵母奶大便稀？大便次數多？容易拉肚子？」的迷思，她說明母奶含有的乳清蛋白會讓大便比較稀水，活性物質也會刺激寶寶腸胃蠕動，所以寶寶的大便比較稀、次數比較多，都是很正常，並不是拉肚子。