新北市雙溪區燦光寮步道昨（22）日中午又傳出登山客遭虎頭蜂襲擊的意外，造成7人遭螫送醫，幸好送醫急救後均無大礙。昨天農業局緊急在登山口拉起封鎖線，今再派員搜索，發現一個寬50公分、高60公分大的蜂巢，隨後展開摘除，經過辨識，兇手為黃腳虎頭蜂，蜂巢內估計共有1000多隻蜂，為了避免再有民眾遭攻擊，因此先行移除。

新北雙溪步道7人遭蜂螫！今摘除蜂巢，驚見上千隻兇手就是「牠」。(戴志揚翻攝)

昨天遭受蜂螫的患者年紀都約在60至70歲左右，共3男4女，其中有1男1女情況較嚴重，另2男3女則被螫6到7針，7人意識皆清楚，其中5名患者送往基隆長庚，另2人及未受傷者則送往衛福部基隆醫院。

新北消防局第六大隊長羅億田呼籲，秋季登山時穿著穿戴表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，切勿使用香氛類產品，因蜂群有領域性，民眾若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕。

如不慎遭蜂螫者應盡速就醫並遵從醫囑治療，別因當下無不適就輕忽潛在過敏性休克或全身性毒性反應。如果民眾遇蜂螫案件，可立即撥打119或112報案，確實描述人事物，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。