63歲資深主播沈春華知性優雅的形象深入人心，除了紮實的播報能力，她還兼任電視節目主持人，獲得13座金鐘獎肯定，也是歷屆電視金鐘獎最高紀錄的得獎者。最近沈春華接受採訪，透露她不為人知的低潮時光，以及她當時走出陰霾的方法，並自曝未來寫書計畫，期待可以將正能量傳遞給大眾。

外界對於沈春華的印象大多是「13座個人金鐘獎得主」，若包括節目的話還不只13座，但她謙稱這是團隊努力的結果，自己也非常感恩能夠嘗試各種類型的節目。進入新聞界後，她累積了長達20年的經驗與播報實力，才有機會拿下這麼多獎項，但人生不可能沒有逆境，她表示做為一個忙碌的職業婦女，在主播台保持光鮮亮麗以及即時更新的壓力，回到家後要化身為慈祥和藹的母親，她的人生中不斷在這種壓力下成長。

沈春華因母親的一席話挺過人生低潮。(影片來源/ 中時新聞網娛樂 Youtube)

沈春華還記得年輕時，剛上主播台沒幾年，那時正逢有線電視開放競爭增加，她曾經壓力過大，打電話給母親訴苦：「我覺得最近壓力很大，為甚麼工作這麼辛苦？」但媽媽鼓勵了她，「你可是我心中的女強人，媽媽認為你只要做都可以做得到的，你就開開心心的做你想做的事情。你看起來可能是沒有甚麼大不了的事情，但在別人眼裡你已經鼓舞、已經做得非常好了。」這番話啟發了沈春華，讓她對凡是盡量保持開放的心度過低潮。

近年來沈春華淡出電視圈，她也時不時在社群平台上更新動態，她也透露「我應該會有個寫書計畫」，她坦言自己一直在思考寫出來的東西到底對大家有著怎樣影響力，畢竟觀眾們對她相當熟悉，沒必要一直提過去的豐功偉業，但出版社建議她可以整理近年的生活感悟、生活上遇到的問題，這些事情或許能啟發跟她年齡相近，甚至比她更年輕的讀者。雖然沈春華也經歷過挫折，但她自認為是個能自我鼓舞的人，也期待可以將正能量傳遞給大眾。