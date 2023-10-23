全新「豐」「豹」席捲台灣籃壇！永豐銀行23日宣布再次冠名贊助T1聯盟台啤雲豹籃球隊，更開出史無前例「支票」，假如台啤永豐雲豹拿下新球季T1聯盟總冠軍，冠名贊助將自動延長，更加碼贊助金額，希望藉此激勵球員發揮潛能，積極拚搶總冠軍榮耀。

「儘管我們前兩季戰績欠佳，但我們虛心檢討自己的不足，今年很幸運能跟台啤簽署結盟合約，讓我們戰力更強，」台啤永豐雲豹執行長張建偉表示，「特別謝謝永豐銀行支持，從前兩季就開始，原本我還擔心永豐要放隊名哪個位置，但莊總告訴我『無我』，挑戰冠軍。」

永豐銀行總經理莊銘福表示，「第一年永豐只是主要贊助商，並非不想冠名，而是建偉衝太快，總算第二年搭上車。我不能說什麼無我，因為永豐還是在隊名C位，串起台啤與雲豹合作契機。」

「我想永豐銀行這次除了跟台啤雲豹簽訂複數年合約，更簽了激勵條款，只要雲豹奪冠，就可延長贊助年數且贊助加碼，」莊銘福表示，「希望可以激勵球員與隊職員爭取冠軍，今年雲豹陣容更堅強，年輕新秀也很驚艷，可以期待戰績，希望大家可以站在一起替雲豹加油。」

永豐銀行長期關注國內運動市場的發展，從去年開始冠名贊助雲豹籃球隊，期望透過支持台啤永豐雲豹，提升國內職籃賽事可看性，今年球場主場也將落腳桃園市立體育館，永豐銀行信用卡友於台啤永豐雲豹所有主場賽事，現場刷卡購買門票與周邊商品享8折優惠。