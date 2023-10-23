2021年以來，數十億尾棲息於阿拉斯加周遭海域的松葉蟹離奇消失，外界原本歸咎於過度捕撈，不過最新研究發現，恐是海洋溫度上升，導致大量松葉蟹餓死，或被新天敵吃掉。

近年來多達數十億隻阿拉斯加松葉蟹離奇消失。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，近年來多達數十億隻松葉蟹從阿拉斯加州附近嚴寒的白令海（Bering Sea）消失，由於蟹量不足，阿拉斯加政府去年、今年連續2年取消當地的捕撈季活動，外界紛紛歸咎於過度捕撈。

不過由美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）進行研究、19日獲發表於國際頂尖期刊《科學》（Science）的報告發現，松葉蟹離奇消失恐和白令海東部發生的海洋熱浪（Marine heatwave）有關。

專家們表示，「過度捕撈」充其量只是展開保育措施的技術名詞，並不能解釋松葉蟹數量下降的原因。

研究中，科學家推測松葉蟹要嘛遷徙至他處，要嘛不幸死亡。帶領這項研究的大氣總署漁業生物學家斯瓦爾斯基（Cody Szuwalski）說，團隊偵查白令海各區域，包括北岸、西至俄羅斯，甚至深入深海區域，最後總結松葉蟹不太可能遷徙，而是死亡。

團隊進一步發現，海洋溫度上升及族群密度，與成年松葉蟹死亡率較高有重要關係，認定松葉蟹死亡的背後主因為飢餓。

近年來多達數十億隻阿拉斯加松葉蟹離奇消失。圖為阿拉斯加漁業科學中心人員研究的松葉蟹殼。（資料照／美聯社）

■海水溫度上升 松葉蟹餓死

研究指出，松葉蟹為冷水物種，主要棲息在攝氏2度以下的海水，最高能在攝氏12度水溫下存活。海水溫度上升可能嚴重破壞了松葉蟹的新陳代謝，導致牠們對熱量的需求上升。

研究人員發現，白令海2018年發生海洋熱浪，和前一年相比，當年松葉蟹所需的熱量可能較前一年增加了4倍。不過也由於熱浪擾亂了白令海的食物網，導致松葉蟹難以覓食，補足所需熱量。

松葉蟹數量驟減，阿拉斯加州連2年取消捕撈季活動。

■海水溫度上升 新天敵出現

雪上加霜的是，海洋溫度上升也讓松葉蟹棲息的海域出現新天敵，另一位研究作者艾丁（Kerim Aydin）表示，水溫原本是天然屏障，避免太平洋鱈魚（Pacific cod）進入松葉蟹棲息的寒冷水域，不過熱浪來襲後，導致太平洋鱈魚進入比以前更溫暖的水域，吃掉剩餘松葉蟹族群。

斯瓦爾斯基說，阿拉斯加松葉蟹的情況證明氣候危機正在快速惡化，長遠來看，他預期松葉蟹族群會往北遷徙，「在白令海東部，我們可能不會再看到這麼多（松葉蟹）了」。