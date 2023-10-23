日本資深男星門田賴命（もんたよしのり）因主動脈剝離於18日驟逝，享壽72歲。他生前曾組團「Monta & Brothers」，代表作《Dancing All Night》正是崔苔菁《但是又何奈》的原曲，傳唱度極高。主動脈剝離是相當致命危急的心臟疾病，劇烈胸痛是許多人都熟悉的最典型症狀，但醫師指出，也可能會出現腹痛、呼吸困難、半身癱瘓及休克等臨床表現，容易延誤診斷及治療，不可不慎。

烏日林新醫院心臟血管外科胡珀元主任提到，曾遇過一名57歲男性患者，有高血壓病史，起初出現腹痛、腰痛的狀況，接連看了骨科、腎臟內科、胃腸肝膽科，症狀仍未明顯改善。某日，又因持續腹痛而來就診，經CT電腦斷層掃描檢查，發現是死亡風險高的主動脈剝離所致，緊急照會心臟血管外科。所幸及時進行手術處理，最終挽回一命。

胡珀元進一步說明，主動脈剝離以發生剝離位置來區分判定，可分為A型、B型及非典型，其中A型剝離位置在距離心臟較近的上升主動脈，致死率最高，必須緊急進行人工血管置換術才有機會活命；B型則主要發生在距離心臟較遠的下降主動脈處，致死率不如A型高。而上述所提的個案，屬於比B型危險的非典型主動脈剝離，相當於A型。

談及主動脈剝離徵兆，胡珀元說，會因不同發生部位，產生不同的症狀，容易延誤診斷及治療。約有90％的患者會出現如撕裂般地劇烈胸痛，隨著血管內膜和中層順著血流剝離，疼痛也會由前胸移至背部或背部下方，但也有可能會出現腹痛、呼吸困難、半身癱瘓及休克等症狀。

胡珀元引述統計數據，若發生主動脈剝離未能立即處理，有50％的患者會於48小時內死亡；約71％的人會在2個月內死亡；89％的人在3個月內死亡，91％會在6個月內死亡。建議如果有上述症狀，應盡快至急診或心臟血管外科檢查接受治療，千萬不能拖。