大陸安徽警方日前破獲「網路水軍」犯罪案，集團成員用逾2.6萬支手機「刷屏」，為直播間達到漲粉、引流的目的，其犯罪集團成員共24人，涉案金額高達逾900萬人民幣（約新台幣3980萬元），機房照片也因此曝光，畫面相當震撼。

據《光明網》昨（22）日報導，安徽宿州碭山警方成功破獲為直播間提供虛假人氣的「網路水軍」，並提到2022年以來，該集團成員透過購買大量手機建立機房，並控制多個網路帳號，採取相關技術對作案手機進行模式化操作和改造，機房照片隨之曝光，可見大量手機關注直播間的畫面，相當震撼。

報導進一步指出，該集團透過微信接需求單，並按照要求準時給直播間「增加人氣」，並在直播間停留相應時間，為帶貨的直播間提供非法引流服務，達到漲粉、引流的目的，製造爆款、搶單的假象誘導消費者購買產品。

安徽警方經過近3個月的偵查後，於上月30日逮捕24名集團成員，查封13處涉案機房，並扣押逾2.6萬支涉案手機。安徽警方提到，犯罪嫌疑人皆承認犯行，目前案件正在進一步擴大偵辦中，並強調從事非法編造虛假訊息、非法推廣等違法活動，皆嚴重危害網路生態，將受到法律嚴懲。