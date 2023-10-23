彰化縣和美鎮嘉卿路今年2月發生一起學童死亡車禍，縣府交通處檢討後上個月底完成改善工程，設置全縣首座「4合1」友善行人路口，原以為能解決行人安全問題，不過才剛完工就接連發生3起車禍，縣府表示，應該是民眾不熟悉，將設警示改善。

今年2月1名12歲就讀小學6年級的黃姓學童，在運動完步行返家路上，從彰新路穿越嘉卿路時，疑似搶紅燈遭自小客車撞上，當場失去意識，送醫後宣告不治，引發地方議論，認為該路口轉彎處設置護欄，會造成駕駛視線死角，縣府多次會勘，最終設置庇護島改善。

縣府工務處表示，前後會勘經過多次討論以後，最終在8月的時候與地方取得共識，隨即進行路口改善，主要為減少車輛碰撞，因此打掉嘉卿路上的分隔島並外推，讓4個路口都能有左轉車道，同時設置左轉號誌；另外嘉卿路也設置行人庇護島，若民眾來不及走完有庇護空間。

另外在路口3個轉角處，也設置行人街角保護區及綠底白行穿線，避免避免車輛轉彎道交叉路口時切進行人停等區；此外交通部還建議改善範圍能往南延伸到培英國小，設置避車彎作為家長接送區，外加標線型人行道110公尺。

警方表示，根據統計自工程完成到10月初，共有3起開上庇護島的意外，現在已經放置交通錐提醒駕駛；彰化縣議員林小琪則認為，路口改善才完成民眾可能熟悉，加上開車習慣才會開上庇護島，希望能多強宣導或增加反光燈；工務處表示，近期會加設警示設備，防止民眾誤闖。