嘉義大學自2023年起，同時執行教育部「數位學伴計畫」與「雙語數位學伴計畫」，圖為社寮國小學童數位課輔實況。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

圖為大華國小學童數位雙語食農課程教學實況。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

參與計畫的大學生需參與事前的教育訓練。（嘉義大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

經歷3年疫情，線上數位學習成跨越區域有效學習方式，嘉義大學為協助鄰近縣市學校教育，自2023年起，同時執行教育部「數位學伴計畫」與「雙語數位學伴計畫」，是台灣少數執行兩項學伴計畫的大學，更是彰雲嘉地區唯一兩項計畫併進的大學，目前兩計畫共陪伴166位國中、小學生線上學習。

嘉大指出，「數位學伴計畫」由師範學院與師資培育中心共同執行，現有88名大學生擔任學伴，服務南投縣、嘉義縣5所國中小學校共57位小學伴，課程包含國語文、數學、國際視野、社會、自然等，並融入社會永續發展（SGDs）的主題課程。

至於「雙語數位學伴計畫」則由人文藝術學院外國語言學系執行，通過培訓的師資生以雙語，如英語和國語等方式陪伴學童進行主題式學習，現有21位大學生擔任學伴，服務雲林縣、台中市及桃園市等4所國中小109名學童。

嘉大表示，參與計畫的大學生經過培訓和評量選出，再利用數位科技跨越地理區域、城鄉的限制，教導偏鄉及經濟不利學童課業學習，展現嘉大的社會責任，亦提供師資生利用數位科技教學的實作機會，提升未來實際走入教學現場時的資訊科技應用能力。

嘉大說，由於課程不限於傳統學科內容，且採線上多元互動模式進行，課程結束時，經學童填寫滿分5分的自評表，結果顯示學童無論在學習行為、情感投入及學習認知投入上的平均值皆達4分以上。

外語系學生闕瑋琪說，教導學童需要更多的準備及耐心，原本以為自己不太適合從事教育工作，有了學伴經驗，讓她增加許多教學興趣及信心。輔諮系學生陳冠如則說，當初決定加入這項計畫是希望多累積教學經驗，沒想到有許多意外收穫，不僅有更成熟教學方法，更從中獲得成就感和無可取代的富足。

嘉大校長林翰謙表示，嘉大是台灣內少數同時培育中學、小學、幼教和特教四大類科的綜合大學，因應國家雙語教育政策，更設有雙語教育學程，培育雙語教學師資，而應用資訊科技進行線上教學更是未來老師必備能力，此次執行教育部數位學伴計畫，不但展現嘉大在學校教育上的社會責任，也讓未來教師通過一系列的培訓、認證和回饋機制，藉更扎實的實務經驗，培育出雙語和具數位教學的專業師資。