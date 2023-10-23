台北市長蔣萬安8月訪滬參加雙城論壇，主動為台北市立動物園的小貓熊向上海動物園招親，解決近親繁殖問題。動物園23日預估，小貓熊可能會在2024年底、2025年初來台。

台北市議會今下午進行教育部門質詢，台北市議員張斯綱詢問向上海爭取小貓熊來台的進度如何？

動物園園長諶亦聰回應，已與上海動物園開過相關交流與視訊會議，雙方正在盤點血緣關係，可能明年初會討論、決定物種，將通過中央審查程序的時間算進去，預估小貓熊會在明年底、後年初來台，剛好能接2025年3月繁殖季。

蔣萬安8月在上海市政府歡迎晚宴前與上海市長龔正會晤，蔣萬安主動向龔正請託，盼從上海動物園引入小貓熊到台北。

蔣萬安解釋，台北市立動物園小貓熊血緣亟需更新，上海動物園的小貓熊基因正是北市想要的，所以很希望藉由雙城論壇平台合作，讓2座城市保育員、獸醫員技術交流；台北市立動物園表示樂觀其成，希望能與上海動物園合作繁衍小貓熊，期許市府參訪團從上海返台後捎來好消息。