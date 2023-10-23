失業加失戀真的很苦，台中太平區1位30多歲鄭姓男子疑受不了「雙失」之苦，日前獨自開車外出到太平區黃竹山上，並傳簡訊給親友表達「不想活了！」，警方獲報後，以發話位置定位在山區搜尋1個小時，才在產業道路發現鄭男的自小客，他已意識模糊，經即時送醫搶救才救回寶貴的生命。

太平警分局宏龍派出所日前下午2點多接獲轉報，稱「有1男子開車前往太平山區，並傳訊息疑似要輕生，家屬請求協助搜尋。」所長黃思融獲悉後立即聯繫家屬瞭解案情，並動員所內警力前往搜尋，循線鎖定男子位置疑在黃竹山區某產業道路內。

經近1小時的搜尋，終於發現鄭男座車，當時鄭男疑似用不知名藥物及大量酒類，已意識不清楚，趕緊通知救護人員前來，經送往長安醫院搶救後，順利挽回寶貴性命。

事後男子家屬到醫院，家人非常感謝警方及時幫助，並表示男子疑因感情不順遂加上失業多時，雖曾吐露自己的痛處，不料真的傳訊欲尋短。

太平分局表示，民眾如遇到困難應尋求協助、家人幫忙，或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

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