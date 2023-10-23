生成式AI在全球掀起熱潮，工研院日前召開第十二屆院士會議，聚焦「生成式人工智慧（GAI）」議題，院士們認為應善用台灣ICT整合優勢，打造適合台灣的「在地化GAI應用商業模式」，呼籲政府借鏡歐盟、美國作法，積極應對AI帶來的智權、人才、社會等議題，透過GAI協助產業升級或創造新的商業模式，成為台灣的新競爭優勢。

對於台灣應如何掌握GAI商機，工研院院士建議，先從發展「跨產業通用型GAI」開始，優先發展風險可控、效益明顯的AI應用，例如企業客服互動系統、公司內部資料庫運用是在醫療數據出現異常時，自動示警。

其次，針對台灣優勢產業，搭配微型化的AI模型，以及企業內部自建的大型語言模型（LLM），積極發展「產業專用型GAI」應用，降低成本、提高企業機密安全性，進而增進產業競爭力。

同時，發展適合台灣的「在地化GAI應用商業模式」，如結合物聯網（IoT）積極開發高齡社會的應用科技，或者瞄準廣大華人客群，發展以繁體中文GAI為主的AI技術，充實中文資料庫，藉此搶攻全球商機。

院士們建議政府，儘快立法以落實AI的管理，同時考量GAI強大的運算能力，網路數據中心的水電用量也大，借鏡歐盟、美國做法，宜規範設備能源效率及水資源回收與再生。政府對AI的道德與倫理規範，或全民對AI的正確認識與使用方式等，需要規畫完整的策略與教育宣導。

院士們認為，建立優質、有效、大量的資料庫是GAI能否成功的關鍵，建議政府可將台灣獨特的資料轉化為AI模型廣泛應用，包括內政部、交通部、農業部及衛福部等部會的相關資料，均可建立資料準備、接收機制，擴大GAI的多元應用。