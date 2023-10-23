（圖 / 黃仲瑜翻攝）

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新北市發生一起嚴重公車車禍。三重通往新莊的中山橋上，下午有一輛公車及小貨車發生擦撞，包括現場小貨車司機、公車司機含乘客共35人，其中14人送醫，共計8女6男，意識清楚，皆無生命危險也無人受困，目前道路暫時封閉，造成嚴重回堵。

據了解，今（23）日下午1時56分許新北市三重區中山橋往新莊方向發生一起車禍事故，一輛公車與一輛小貨車嚴重碰撞，公車乘客含司機共有35人，無人受困，意識皆清楚，其中9人需送醫，警消獲報後派遣13車22人到場救援，目前橋上嚴重塞車，詳細情形仍待釐清。