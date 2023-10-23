在低薪、通膨的時代下，越來越多人選擇不買房、不結婚，一名網友表示，朋友周五下班說等下要去東京吃海鮮、泡湯，以為對方在開玩笑，後來看朋友IG裡都是周末在東京玩的照片，讚嘆這是不婚不生的人才能有的生活。

原PO昨天在PTT發文，驚訝不婚不生也太輕鬆了，朋友周五下班突然和他說等下要去東京吃海鮮、泡湯，當時以為朋友在開玩笑，結果看了他的IG真的PO一堆周五晚上飛日本羽田機場後，在東京吃喝玩樂的照片，且羽田-松山來回時間比去墾丁還快，又能脫離台灣。

原PO聽到朋友周五下班就要去機場飛日本東京玩2天很羨慕。(資料照)

原PO羨慕地說，朋友周休二日都在東京度假充電，說走就走，這是只有不婚不生的人才能過的超爽生活，認為結婚生子是在殘害身心靈，當單身貴族才能舒服隨心過日子，好好善待自己。

PO文上線後引起網友討論，「爽，有小孩老婆根本不可能說走就走」、「確實啊，現在娛樂那麼多，結婚幹嘛」、「想到周五下班後晚上睡在淺草飯店就是人生最大滿足之一！然後周六在東京醒來，單身貴族這樣生活絕對健康快樂、長命百歲」、「不生不婚幸福人生，不是說假的」。但也有人看法不同，覺得有孩子後有些幸福時刻是難以取代的，不婚不生的人生會少了很多感動。