日本桌球天后福原愛與前夫江宏傑官司尚未落幕，江宏傑控訴福原愛不尊重日本法院判決，福原愛雖透過律師駁斥此說法，卻徹底神隱至今，還傳出她在青森大學客座副教授的職位恐不保，外界相當關心她的下一步動向，而近3個月未更新近況的她，竟進駐社群平台「小紅書」與大家打招呼，IP位置也洩漏她目前蹤跡。

福原愛近日成立小紅書帳號，22日發布影片開心說道：「紅薯寶寶們，大家好，我是福原愛。今天非常地開心，我來小紅書了。這是我唯一的帳號，以後我會給大家分享我的生活，請多多關照，謝謝大家。」只見她留著一頭旁分長髮，身穿全白長袖上衣，氣色看起來相當不錯。

福原愛氣色相當不錯。(圖/福原愛 小紅書)

影片曝光後引發兩極反應，有網友直批「為什麼要支持這個人」；不過也有人留言力挺「愛醬加油」、「非常喜歡你，多多分享啊」、「抵制所有日本人，福原愛除外」，而貼文IP位置顯示她目前已回到家鄉日本，讓部分粉絲喊話：「中文退步了，快回大陸來」。

今年7月底，江宏傑遠赴日本東京召開國際記者會，宣告法院已針對他和前妻福原愛的官司做出判決，喊話前妻可以尊重判決，並申請強制執行，獲得法院准許，但因為福原愛持續神隱，遲遲等不到她服從判決，而近期日本媒體報導，福原愛和哥哥合開的公司解散，推測兄妹之情也產生變化，但當事人未回應。