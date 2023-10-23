以巴緊張情勢升溫，連帶使得撤僑議題受到關注，而同樣被視為風險高的台海地區，包括印尼、菲律賓等國今年4月已討論是否撤離在台工作移工，國民黨台中市議員李中指出，台中市現有移工數超過10萬，其中看護工人數約有2萬多，萬一這些移工撤離，2萬多個家庭的照護問題該怎麼辦。

台中市議會23日進行民政業務質詢，李中表示，最近以色列、巴基斯坦的衝突趨於激烈，大家都擔心第3次世界大戰是否到來？同時也關切東亞地區可能發生戰事，印尼政府今年4月更進行相關模擬，研究若台海關係趨於緊張，將如何撤離在台移工與僑民約35萬人、菲律賓也考慮撤僑15萬人。

李中說，台中市移工數約有10萬8000多人，期中社福移工占2萬4000多人，許多印尼移工在台灣協助照顧家庭，未來若印尼、菲律賓等國家真的撤僑，可能導致產業上的公共工程停工，家庭部分則會衍生病患或老人照顧問題，造成家人相當大負擔，主管機關社會局該如何因應？要求市府應有相關規畫。

台中市社會局長廖靜芝表示，這確實是相當頭痛的問題，不少人家中都有申請移工協助照顧長輩，社會局會儘速盤點相關需求，了解如何因應並給予協助。