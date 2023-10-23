加薩走廊（Gaza Strip）一間醫院的醫師警告，當地電力一旦中斷，許多仰賴呼吸器的新生兒性命恐不保。

加薩走廊中部艾格撒醫院（al-Aqsa Hospital）的新生兒病房內，一名早產兒在保溫箱裡扭動哭泣，小小的身軀上滿是管線：呼吸器用來協助呼吸，導管用來送藥，生理監視器反映他脆弱的生命跡象。

美聯社報導，這名早產兒的性命仰賴電力能否持續供應上，而院內的電力很快就將耗盡，除非院方能為發電機取得更多燃料。醫院主任扎哈（Iyad Abu Zahar）擔心，發電機一旦停止運作，新生兒病房內這些無法自行呼吸的寶寶們恐會撒手人寰。

他說：「我們肩負著莫大的責任。」

加薩各地治療新生兒的醫師，都有著類似的恐懼。救援人員表示，加薩6個新生兒醫療單位收治的至少130名早產兒處於「高度風險」之中。而這次的燃料短缺危機，起因是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，導致以色列對哈瑪斯控制的加薩實施全面封鎖並展開一波波空襲行動。

根據世界衛生組織（WHO）數據，加薩至少有5萬名孕婦無法獲得基本衛生服務，且有約5500人即將於接下來一個月臨盆。

以色列的空襲外加電力、飲水和其他物資短缺，迫使近30間醫院其中的至少7間停止營業，其他醫院的醫師則表示他們也快了。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）今天表示，他們的燃料能維持3天來因應關鍵需求。

以色列封鎖加薩後，昨天首批進入加薩的20輛援助卡車沒有一輛載有燃料；不過據拉法關卡（Rafah crossing）官員和法新社記者說法，今天進入加薩的第二批援助物資中有見到燃料的影子。

7輛油罐車從聯合國在加薩這一側的倉庫取得了燃料，但這些燃料有多少是被分配給醫院則不得而知。

世界衛生組織（WHO）發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）說，加薩的5家主要醫院需要15萬公升的燃料來提供基本服務。

扎哈不知道自己的醫院還能維持多久，他說：「在院內每個部門都有龐大需求下，發電機很有可能於接下來幾小時就會停止運作，而如果發電機停了，加護病房內的保溫箱情況就非常危急了。」

巴勒斯坦自治區的無國界醫生組織（Doctors Without Borders）醫療協調員湯瑪斯（Guillemette Thomas）說，如果寶寶無法取得迫切需要的特殊照護和醫療，部分可能會於幾小時內死亡，有些或許也只能撐個一兩天。

湯瑪斯告訴美聯社：「可以肯定的是，這些寶寶身處險境之中。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1121023