整個暑假NBA東區的軍備競賽都集中在塞爾提克、公鹿雙強身上。公鹿透過交易換來里拉德，和安特托昆博組成恐怖雙人組；塞爾提克則找來後場大鎖哈勒戴，先發5虎近乎完美。

根據美國運動網站ESPN季前預測，美國職籃（NBA）在2023-24賽季例行賽戰績，東區由「綠衫軍」波士頓塞爾提克以55勝27敗高居龍頭，密爾瓦基公鹿則以54勝28敗緊追在後，克里夫蘭騎士以50勝32敗排第3。

「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）和公鹿合約到2025-26球季為止，但最後一年是球員選項，依規定今年夏天球團就可和他談續約，不過他卻拋出「不一定會留在密爾瓦基，會考慮有爭冠機會球隊」的言論，讓公鹿球團心驚膽戰。

曾拿下2021年NBA總冠軍的公鹿，過去2季的季後賽都走不遠，也讓安特托昆博開始對球團施壓，希望能找來更有力的幫手。

季外波特蘭拓荒者的「0秒射手」里拉德（Damian Lillard）高喊「賣我」，雖然他指定下家是邁阿密熱火，但公鹿鴨子滑水拉來鳳凰城太陽促成一筆三方交易，公鹿雖失去明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）及多枚選秀籤，卻迎來7度入選全明星賽、火力更凶猛的里拉德。

里拉德上賽季58場比賽平均每場攻下32.2分，創生涯新高，場均7.3助攻，整體投籃命中率為46.3%，也寫下生涯新高，因此有不少媒體認為，他和字母哥的組合，很可能媲美當年洛杉磯湖人完成3連霸的歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）組合。

上季止步東區決賽的塞爾提克也沒閒著，將剛被交易到拓荒者的哈勒戴再度找回東區成為「綠衫軍」一員，而他紮實的防守功力，正好能在季後賽來對付里拉德。

哈勒戴加盟「綠衫軍」後，塞爾提克先發5人還包括雙槍布朗（Jaylen Brown）、塔特姆（Jayson Tatum）、禁區還有霍福德（Al Horford）、波辛吉斯（Kristaps Porzingis）坐鎮，先發5虎實力和星度都是全聯盟頂級。

上季打進總冠軍賽的邁阿密熱火，休兵期間陣容小修小補，主力輪替基本都在，只是板凳席上少了重要的老面孔、後衛文森（Gabe Vincent），整體實力並未明顯提升，只能靠總教練史普斯塔（Erik Spoelstra）的執教功力來彌補。

費城76人在休兵期被哈登（James Harden）的交易宣言搞得灰頭土臉，至今還沒有結果，但ESPN依舊預測76人在最有價值球員（MVP）恩比德（Joel Embiid）帶隊下，仍有望在例行賽取得東區第4的成績。