中菲船艦昨天在南海仁愛礁鄰近海域碰撞，雙方對此各執一詞。菲國外交部今天召見中國大使表達抗議，中國駐菲使館官員也對菲方表達嚴正交涉。

根據美國有線電視新聞網（CNN）菲律賓台的X平台帳號，菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）表示，今天早上已召見中國駐菲律賓大使黃溪連，但他不在，因此已將菲國的抗議傳達給其副手。

接近中午時，中國駐菲律賓使館網站發布，使館首席館員周志勇會見菲律賓外交部部長助理兼亞太司司長曼迪奧拉-拉奧（Aileen Mendiola-Rau），針對菲方船隻22日「擅闖」仁愛礁海域表達嚴正交涉，並表示強烈不滿與堅決反對。

周志勇強調，「仁愛礁是中國南沙群島的一部分，是中國領土」。中方再次敦促菲方重視中方關切，信守承諾，停止在海上滋事挑釁，停止採取危險舉動，停止對中方無端攻擊抹黑，盡快拖走非法「坐灘」軍艦，避免破壞南海的和平與穩定，損害本地區國家的共同利益。

中國海警昨晨攔阻菲律賓船隻向南沙群島仁愛礁運送物資，根據中方說法，雙方船隻發生「輕微擦碰」，現場局勢升溫，「責任完全在菲方」；菲方指中國海警的行動挑釁且不負責任。

中方所說菲國在仁愛礁「非法坐灘」的軍艦，是登陸艦馬德雷山號（BRP Sierra Madre），馬尼拉自1999年將其擱淺在此並派兵駐守，藉以主張實際控制，因此需定期運送補給。8月以來，中國對菲方的補給行動開始予以阻撓。

對於中國海岸防衛隊與海上民兵阻擾菲律賓在南海仁愛暗沙進行補給任務的危險與非法行為，美國國務院22日發出聲明譴責，並表示與菲律賓盟友同在。（編輯：張淑伶/唐佩君）1121023