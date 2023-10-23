台灣民意基金會今公布最新總統大選民調。（製圖/中時新聞網）

2024總統大選備受外界關注，根據台灣民意基金會今（23）日公布的最新民調顯示，民進黨總統參選人賴清德的支持度跌破3成，在三腳督下已呈三足鼎立態勢。對此，前立委郭正亮研判，賴清德的支持度會下降，是因打不出新議題，以及以巴戰爭爆發的大環境因素所致。

《台灣民意基金會》今公布了最新總統大選民調，若明年大選為三腳督，賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨參選人侯友宜的支持度，分別為：29.7、25.6％、21.1％。

郭正亮今（23）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德的支持度會下降，第1個原因，是他沒辦法打出新議題，給外界很無聊的觀感。此外，就算他想提新政見，也會因蔡政府爭議太多，而引來外界「民進黨現在執政，為什麼不做？」的質疑。

郭正亮並說，賴清德支持度下滑的第2個原因，是以巴戰爭爆發的大環境因素所致，目前以色列軍方已宣布，進入加薩走廊作戰，外界預估戰事會持續好幾個月，而這種氛圍對賴的選情恐會不利。他指出，就像上次大選碰到香港反送中事件一樣，這次的總統大選會被以巴戰爭氛圍壟罩，台灣人也會在看到巴勒斯坦難民的慘況後，而產生戰爭相關聯想。