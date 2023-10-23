近年氣候變遷，大氣中溫室氣體過量導致全球暖化，衝擊生態環境，引起大規模物種滅絕以及糧食危機等問題。董氏基金會指出，溫室氣體中，有24％來自「生產食物」的農牧業所排放，身為地球的一份子，可藉由「消費者」的身分，選擇對環境負擔較小的食物，以植物性食物作為基礎，但不完全排除健康動物性食物。除了魚，亦可優先選擇國產雞肉，除溫室氣體排放量較牛羊低、蛋白質保留率高，更可減少運輸時產生的碳排放、縮短食物里程。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，根據牛津大學的數據資料，生產每公斤家禽（雞、鴨、火雞、鵝）的溫室氣體排放量僅有牛、羊肉的4分之1～10分至1。另一篇2018年約翰霍普金斯大學發表於《環境研究通訊Environmental Research Letters》期刊，研究團隊設計「蛋白質保留率」，數字越高，代表飼料內蛋白質保留至食品內蛋白質的比率越高。結果發現雞肉蛋白質保留率最高，其中肉雞37％、鮭魚28％、肉豬21％、水產動物平均19％、肉牛13％。

雞肉除蛋白質保留率相較於牛、羊肉更為環境友善，還具有優質蛋白質、較低的脂肪及較好的脂肪種類。許惠玉說，雞肉富含能幫助合成及修復肌肉的支鏈胺基酸（BCAA），支鏈胺基酸有3種，包括白胺酸、異白胺酸、纈胺酸，無法由人體合成，須由食物中攝取。

許惠玉表示，在運動前後食用雞肉補充營養，就能攝取豐富蛋白質、支鏈胺基酸，並提供身體能量，無論是減重、健身族群、年長者都很適合。相較於紅肉，雞肉飽和脂肪含量較低，而飽和脂肪酸會增加心血管疾病風險，雞胸肉去皮後幾乎不含脂肪，雞肉脂肪中的不飽和脂肪酸占比，與豬、牛、羊相比是較高的，是相對健康的營養來源。此外，雞肉的肌肉纖維比牛、羊、豬短，較容易咀嚼，對牙口不好的長輩也方便食用。

近年越來越多人關注從源頭把關、重視食材來源及產地。進口雞肉通常需經過1~2個月以上的船運，且可能經過至少2次以上反覆解凍，而國產雞肉則具又在地直送的新鮮優勢。董氏基金會提醒民眾，可挑選包裝含有屠宰衛生合格及CAS台灣優良農產品標章、TAP台灣產銷履歷農產品標章的國產雞，有效減少食物里程、降低碳足跡，讓民眾吃得營養又安心。