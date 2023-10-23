新竹縣關西鎮艾斯巴達公司0612汙染鳳山溪事件，新竹縣環保局依違反《廢棄物清理法》重罰960萬6000元，經3次行政催繳程序後，日前依法移送新竹行政執行處強制執行。

環保局長蕭宏杰表示，艾斯巴達存放汙染性貝克桶，廢液外流造成汙染鳳山溪事件，該局7月依違反《廢棄物清理法》重罰960萬6000元，經3次摧繳，業者已逾10月2日最後繳納罰鍰期限，日前依法移送新竹行政執行處強制執行。

蕭宏杰說，艾斯巴達汙染鳳山事件時，該局第1次採樣河道和週邊的底泥送驗結果，笨乙稀等化學物質偏高，檢驗報告送新竹地檢署做為犯罪偵查依據，之後從7月31日的檢驗報告都恢復正常，同時每個月做1次水質檢測到年底，這3個月都符合飲用水標準。

檢驗報告證實艾斯巴達汙染鳳山溪水源，環 保局8月以違反《水汙染防治法》和《飲用水管理條例》分處43萬2千元和40萬元，共83萬2千元罰鍰已經過2次催繳。

艾斯巴達公司2019年在關西租地設廠，主要生產塑膠製品，廢液外流汙染鳳山溪，6月15日被縣府產發處撤銷工廠登記，8月1日被查出廠房面積與原領得的使照不符，建物有違法增建，工務處8月15日強制拆除，已完全停止運作。