九九重陽節到來，民進黨立委蔡培慧今日指出，行政院雖於9月拍板定案113年8＋1項社福津貼加碼、擴大對象，但未能反映持續增加的消費者物價指數，因此她與多位同黨立委主張國民年金應加碼至5000元、老農津貼8550元。

立委何欣純表示，根據主計總處的資料，台灣消費者物價指數（CPI）年漲幅已經連續25個月超過2％的通膨警戒線，顯示通膨壓力明顯升高。最近一期CPI指數甚至達到2.93％，逼近破3％，她盼政府好人做到底，擴大社福津貼對象，也呼籲作為物價穩定小組幕僚單位首長的國發會主委龔明鑫，不要只是坐在辦公室看數據。

立委陳素月說，這兩三年的疫情影響導致物價飆漲，以2019年物價指數與2023年9月做比較，總物價指數上漲已達8％，對於仰賴津貼負擔日常開銷的長輩來說更是雪上加霜，顯見每四年調整一次的機制有檢討的必要，不僅應該修訂為3年調整一次；更應設定強制調整門檻，若3年內漲幅高於5％，要立即按照消費者物價指數調整。

立委吳玉琴表示，老年基本保證年金調至4036元、老農津貼調至8080元都還不足以忠實反應消費者物價指數，呼籲老年基本保證年金調高至5000元、老農津貼提高至8550元，讓全國老人、老農的經濟安全獲得實質的保障。

立委蔡易餘指出，農民沒有退休概念，即便領了老農津貼也只是成為生活費用，但近年物價指數提高，耕作成本相應提升，盼能稍稍上調，對老年人的幫助很大。至於國民年金，因為這些人沒能力保農保，也可能找不到適當工作，若可以調升，是比較合理的金額。

立委莊瑞雄指出，當前大家都認為國民年金、老農津貼，大家都認為調幅太低，近年來的通貨膨脹速度明顯超過行政部門調整的速度，除了希望年金加碼外，各項年金及調整速度也應與時俱進，可以參考農退條例每三年即調整一次，以及參考勞保條例，當CPI指數累計成長率達到5％時即啟動調整，在政府財政許可下協助經濟弱勢。